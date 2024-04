Das Haus der Nachhaltigkeit und das Zentrum Pfälzerwald Touristik bieten mit 18 Ausstellern beim Natursport Opening am Sonntag, 28. April, von 11 bis 18 Uhr mehrere Outdoorsport-Aktivitäten und -Präsentationen an.

Es ist das 15. Mal, dass dieses Event am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz im Pfälzerwald stattfindet, um Menschen zum Outdoorsport zu ermuntern.

Wer sich schon auf dem Weg nach Johanniskreuz sportlich betätigen will, kann mit Thomas Mann um 10 Uhr am Rastplatz Speyerbachquelle bei Speyerbrunn wandern. Der Rückweg wird gegen 15 Uhr angetreten, die Strecke ist gut zehn Kilometer lang. Anmeldung unter touristinfo@vg-lambrecht.de oder 06325 18111, die Teilnahme ist kostenlos. Das gilt auch für die Mountainbike-Sterntour, die um 9.30 Uhr am Heltersberger Friedhof startet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neueste Outdoor-Trends können am Haus der Nachhaltigkeit ausprobiert werden. Verschiedene Geschicklichkeitsaktivitäten sind möglich, ein Mountainbike-Hindernisparcours kann absolviert werden. Vereine präsentieren ihr Angebot. Hunde hat die Rettungshundestaffel Kaiserslautern dabei, Pferde für Ausritte für Kinder der Pferdesportverband Pfalz, auch eine Greifvogel-Schau ist angekündigt.

In Teams von zwei bis vier Personen kann am Natur-Sport-Spiele-Parcours teilgenommen werden, die erste Runde läuft von 11 bis 14 Uhr, die zweite von 14 bis 17 Uhr – danach werden jeweils Preise verlost. Eine Schnuppertour Waldbaden wird um 13 Uhr angetreten, Treffpunkt ist vor der RPR1-Bühne. Drei Unternehmen bringen ihre Speisen mit Foodtrucks auf das Veranstaltungsgelände. Angeboten werden pfälzische Gerichte, Wildgerichte, Eis sowie Kaffee und Kuchen im Waldladen im Haus der Nachhaltigkeit.