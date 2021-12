„Wie behalte ich beim Weihnachtsspaziergang wirklich warme Füße?“, beantwortet Pawel Oschurko, Schuhmacher aus Kaiserslautern:

Grundvoraussetzung ist erstmal, dass die Schuhe passen. Sie dürfen nicht zu groß sein, müssen den Füßen aber auch mit warmen Wintersocken noch Platz lassen. Denn dicke Socken – am besten aus Wolle – sind auch bei gefütterten Schuhen nie zu vergessen. Selbst wenn sie ein bisschen piksen, empfiehlt sich das Naturmaterial bei Minustemperaturen.

Um gegen Nässe und Kälte an den Füßen gewappnet zu sein, ist es wichtig, dass die Winterschuhe das richtige Obermaterial besitzen. Ideal dafür ist Leder geeignet: Vor allem Glattleder hält dem frostigen Dezemberwetter stand, aber auch Wildleder ist für schlechte Witterung ein guter Begleiter. Kunststoff hingegen ist für kalte Tage eher nicht zu empfehlen. Denn einerseits ist dieses Material bei Minustemperaturen sehr empfindlich, andererseits ist Synthetik nicht gut für die Füße.

Winterschuhe sollten gefüttert sein

Gute Winterschuhe sollten auf jeden Fall gefüttert sein. Warm und geeignet dafür ist besonders Lammfell. Wer auf Fell verzichten will, sollte alternativ nach Schuhen mit Zwischenmaterialien Ausschau halten. Darauf wird beispielsweise bei Wanderschuhen gesetzt.

Um den Weihnachtsspaziergang also mit allen Zehen zu überleben, sollte man also am besten zu gefütterten Lederschuhen mit Wollsocken greifen. Wer diese regelmäßig mit Schuhcreme pflegt, hat auch nach Jahren noch warme Füße.

Adventskalender

Heiligabend ist am 24. Dezember. Das steht fest. Bis es jedoch so weit ist, stellen sich noch einige Fragen. Im Adventskalender der „Pfälzischen Volkszeitung“ werden sie bis Weihnachten täglich von Experten beantwortet.