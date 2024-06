„Naturklänge für Herz, Seele und Ohr“ ist der Titel des Konzerts von „Les Fantastiques“ – Sabine Grofmeier (Klarinette und Moderation) und Jasmin-Isabel Kühne (Harfe) – am Freitag, 14. Juni, um 18 Uhr in der Villa Denis, Diemerstein 9, in Frankenstein. Musik und Natur stehen seit Jahrhunderten in einer engen Beziehung zueinander. Die Wahlhamburgerin Klarinettistin Sabine Grofmeier und die in Düsseldorf lebende Harfenistin Jasmin-Isabel Kühne sind international konzertierende Musikerinnen. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr. Karten können per E-Mail an villa.denis@rhrk.uni-kl.de oder telefonisch unter 0179 3914800 vorbestellt werden. Sie kosten bei Vorbestellung 22 Euro, an der Abendkasse: 25 Euro, für Schüler, Studierende und Schwerbehinderte über 18 Jahren 15 Euro und für Besucher unter 18 Jahren 10 Euro.