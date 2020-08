Zum informativen Gespräch bei einer Kurzführung lädt das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) Kunstinteressierte und Fotoliebhaber für Dienstag in die Sonderausstellung „de natura“ ein. Dabei spielen Natur-Impressionen aus Island eine wesentliche Rolle.

Für Dienstag, 18. August, 18 Uhr, lädt Kurator Sören Fischer dazu ein, für 15 Minuten in die fotografische Bildwelt von Bernard Descamps einzutauchen. Ein Ausschnitt aus dem Schaffen des französischen Fotografen ist momentan in der Pfalzgalerie zu bewundern: Descamps sowie Peter Lang und Melanie Wiora ist unter dem gemeinsamen Titel „de natura“ je eine Sonderausstellung gewidmet.

Descamps’ Aufnahmen von Reisen rund um die Welt rücken Ausschnitte der Natur und und raue Oberflächentexturen ins Bild. Sie beschreiben vergängliche, kurzlebige Muster in der Natur, beispielsweise Vogelformationen oder karge Schneefelder auf Island, so beschreibt es der Künstler. Menschen haben in diesen Naturbildern Descamps’ keinen Platz. Dafür lenkt dessen fotografischer Blick die Aufmerksamkeit auf eine scheinbare Unberührtheit der Natur und auf Strukturen, die sich vom rein Landschaftlichen zu lösen scheinen.

Wo beginnt abstrahierende Landschafts-Fotografie?

Eine Frage dränge sich bei den Bildern des 73-jährigen Descamps immer wieder auf: Wo beginnt die abstrahierende Landschaftsfotografie? Sören Fischer, Leiter der Graphischen Sammlung am mpk und Kurator, möchte nun bei einer Kurzführung ausgewählte Werke auf den Punkt bringen. Er beantwortet danach gerne auch Fragen.

Die Teilnehmerzahl des Gesprächs ist auf fünf Personen begrenzt, daher bittet das mpk um Anmeldung unter Telefon 0631/3647205. Im Museum gelten weiterhin die bekannten Hygienevorschriften.