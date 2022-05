Am Montag, 23. Mai, 13 Uhr, wird das Otterberger Naturbad seine Pforten öffnen. Das Becken sei voll, das Wetter stimme, meinte Stadtbürgermeisterin Martina Stein am Dienstag im Stadtrat. In diesem Jahr gebe es keine Corona-Auflagen, kein Buchungssystem. Die Eintrittspreise bleiben gleich: Erwachsene zahlen für eine Einzelkarte drei Euro, Kinder und Jugendliche 1,50 Euro. Geöffnet ist das Bad montags von 13 bis 20 Uhr, ansonsten von 10 bis 20 Uhr. Spielt das Wetter mit, dann ist freitags in den Sommerferien von 10 bis 21 Uhr offen. Die Schließungszeiten bei schlechtem Wetter sind auf der Homepage nachzulesen. Diskutiert wird laut der Stadtbürgermeisterin noch, ob es eventuell nach dem letzten Badetag der Saison einen Hundeschwimmtag geben soll, wie es ihn beispielsweise im Rodenbacher Freibad schon seit einigen Jahren gibt.