Am Freitag vor Pfingsten, am 17. Mai, öffnet eventuell das Otterberger Naturbad seine Pforten, wie Stadtbürgermeisterin Martina Stein mitteilt.

Der genaue Termin muss jedoch noch in der nächsten Verwaltungsratssitzung der Technischen Werke Otterberg festgelegt werden. Bis 17. Mai werde das Becken auf jeden Fall voll sein, stellt Stein fest. „Wir haben das Wasser relativ früh eingelassen.“ Preise und Öffnungszeiten werden sich wahrscheinlich nicht ändern in dieser Saison. Vor der Eröffnung sind noch Arbeiten zu erledigen. So soll das Kassenhäuschen neue Fenster erhalten und dessen Fassade verputzt werden. Zudem gibt es lose Platten an der Wand auf der erhöhten Terrasse. Dafür werden nun erst einmal Angebot eingeholt, behoben werden kann der Schaden aber wohl vor der Eröffnung nicht mehr. zs