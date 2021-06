Voraussichtlich am Montag öffnet das Otterberger Naturbad seine Pforten – und damit später als gedacht. Eigentlich habe es am Freitag schon aufmachen sollen, „ganz ursprünglich war sogar mal Anfang Juni angedacht“, erläuterte Stadtbürgermeisterin Martina Stein am Dienstagabend im Stadtrat. Wie jedes Jahr sei bereits im April damit begonnen worden, das Wasser einzulassen. Doch vor zwei, drei Wochen wurde offenbar festgestellt, dass der Pegel sich nicht mehr erhöht. „Das Wasser stieg bis zum Level 80 Zentimeter Unterkante – es gibt einen gewissen Punkt, den es erreichen muss, damit das Becken überläuft“, meinte Stein. Als Ursprung für den Fehler sei dann eine Pumpe an der Rutsche ausgemacht worden. Er wurde behoben, und seitdem erhöht sich der Pegel wieder. Doch es reicht eben noch nicht aus. Eine zusätzliche Wasserversorgung ist nach Angaben Steins geschaltet worden, es fehlten aber immer noch 24 Zentimeter. „Die Leute sind sauer, ich kann es trotzdem nicht ändern“, stellte die Stadtbürgermeisterin zu dem „heißen Thema “ fest. Derartige technische Fehler passierten eben. Um noch einen Puffer zu haben, könnte man vielleicht im nächsten Jahr noch früher mit dem Wassereinlassen beginnen.