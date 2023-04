Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor fast genau 30 Jahren entstand in der Ortsgemeinde Rodenbach ein Skulpturenweg. Über eine Länge von drei Kilometern führt er von der Ortsmitte aus in südlicher Richtung durch die Bruchlandschaft und ein Waldgebiet. Damit befinden sich die Sandsteinobjekte mitten in der Natur – und bedürfen der angemessenen Pflege.

Die rund 20 Skulpturen wurden 1991 von Schülern der Steinbildhauer-Klasse der Kaiserslauterer Meisterschule geschaffen. Vorgegeben war der Themenkreis „Wasser und keltische Geschichte“