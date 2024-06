Dritter Start, dritter Sieg. Natascha Hartl hat auch den Dahner Eyberglauf, den dritten von acht Läufen der Wasgau-Cup-Laufserie, in 53:55 Minuten gewonnen.

Am vergangenen Samstag gelang der Kaiserslautererin vom TV Rülzheim nach dem Lemberger Laufspaß, dem Hinterweidenthaler Hexepäddl-Lauf ein erneuter Sieg auf der mit 250 Höhenmetern gespickten, technisch anspruchsvollen elf Kilometer langen Trailrunde hinauf auf den Eybergturm. Erstaunlich locker joggte sie im Dahner Sportpark über die Ziellinie, begrüßt vom Applaus der zahlreichen Zuschauer. Insgesamt waren 97 Teilnehmer auf der Strecke, davon 28 Frauen. „Ich konnte nicht ganz locker laufen, denn Tina war recht nah bei mir“, kommentierte sie ihre Taktik.

Die 36-Jährige war zudem auch noch rund anderthalb Minuten schneller als bei ihrem Sieg im Vorjahr. „Damals war ich auch frisch operiert, da konnte ich nicht an die Leistungsgrenze gehen“, räumt sie ein. Zweite hinter Hartl wurde die Zweibrückerin Tina Grimm in 54:38, gefolgt von der für die Landau Running Company startenden Jessica Stuck (54:46).

Bei den Männern siegte Tobias Dreyer aus Hauenstein in 45:51 Minuten, der, wie Hartl, auch alle drei Läufe der beliebten Serie gewonnen hat. Der in Dahn wohnhafte Eritreer Sium Kiflom (TV Hinterweidenthal) kam als Zweiter in 46:26 Minuten ins Ziel, gefolgt von Benjamin Kass (Pfälzer Blitze) in 46:56 Minuten.