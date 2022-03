Eigentlich hätte er am Samstag stattfinden sollen, der Nanstein-Berglauf in Landstuhl. Doch die LLG Landstuhl sagte das Rennen ab, das in die Wertung für den Pfälzer Berglaufpokal einfließt.

„Wegen der covid-bedingten schlechten Planbarkeit sahen wir uns gezwungen, den Lauf vom 26. März auf den 24. September zu verschieben“, teilte Alexander Barnsteiner von der ausrichtenden LLG Landstuhl auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit.

Der Lauf ist beliebt, auch weil er durch idyllische Landschaft und fast komplett über Feld- und Waldwege führt. Die Strecke ist 7,1 Kilometer lang, 350 Höhenmeter sind zu bewältigen, ehe das Ziel auf der Burg Nanstein erreicht ist.