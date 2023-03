Siegelbach fürchtet abgehängt zu werden – was eine direkte Verbindung des Ortsteils zum Hauptbahnhof (HBF) angeht. Im Hinblick auf die Nahverkehrsplanung setzt sich der Ortsbeirat dafür ein, dass das Dorf weiterhin vom regionalen Busverkehr angefahren wird.

Laut Rudolf Klemmer, der stellvertretende Ortsvorsteher leitete die jüngste Sitzung des Ortsbeirats, sei es das erklärte Ziel der SWK Verkehrs-AG, Siegelbach und andere Ortsteile in Sachen Busverkehr besser an die Innenstadt anzubinden. Klemmer: „Der neue Halbstundentakt wird auf jeden Fall eine Verbesserung für uns.“ Doch die Ortsbeiratsmitglieder befürchten, dass durch die Verdichtung der regionale Busverkehr künftig seltener fährt – dabei sei die direkte Anbindung an den Hauptbahnhof durch die VRN-Buslinie ein großer Vorteil. Wer mit SWK-Bussen zum HBF fährt, müsse umsteigen. Für die Nahverkehrsplanung fordert der Ortsbeirat nun entweder eine neue SWK-Linie direkt zum Bahnhof oder die langfristige Zusage, dass die VRN-Linie erhalten bleibt. In den kommenden Monaten wird sich der Stadtrat mit den Planungen befassen, sagte Klemmer.