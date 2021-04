Weil ein Bewohner des Holbornerhofes in Niederkirchen (Westpfalz) vollständig entkleidet im Innenhof randalieren würde und schon mehrere Türen beschädigt habe, meldete sich am Mittwochabend telefonisch ein anderer Anwohner bei der Polizei. Die ankommende Streife traf den Mann, immer noch nackt, in seiner Wohnung an. Den Bitten der Beamten, sich etwas überzuziehen, kam er nicht nach und legte ein äußerst sprunghaftes und aggressives Verhalten an den Tag.

Unbekleideter stand wohl unter Drogeneinfluss

Er gab an, vor dem Eintreffen der Beamten sein ganzes Marihuana geraucht zu haben. Die Einsatzkräfte fanden außerdem Verpackungen mit Resten von Amphetamin. Als der Mann unvermittelt von seinem Sitzplatz aufsprang, auf einen Beamten zulief und diesen an den Schultern packte, fixierten die Polizisten den Mann und fesselten ihn im Anschluss.

Gegen die Maßnahme sperrte er sich und leistete Widerstand. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten fortwährend. Er wurde aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation in ein Krankenhaus gebracht. Auf ihn kommen mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung zu.