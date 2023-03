Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein neues Talent ist „in town“: Der junge Lautrer Klaus Wiegmann hat vergangene Woche via Online-Voting den 9. Platz beim bundesweiten „School Jam“-Recording-Wettbewerb ergattert. Vielleicht der Startschuss für eine Solokarriere? Die RHEINPFALZ plauderte mit dem Jungmusiker.

Sein Studium in Medieninformatik startet in wenigen Wochen. Bis dahin vertreibt sich Wiegmann die Zeit mit dem, was er am liebsten macht: Musik. Und in Sachen Musikinstrumente hat der 19-Jährige