Die jungen Fechterinnen und Fechter der Fechtabteilung der TSG Kaiserslautern haben beim diesjährigen ersten offiziellen Wettkampf um Punkte für die Südwestdeutsche Rangliste richtig abgeliefert.

Beim Turnier in Zweibrücken sorgte Lara Hensen in der U13 für eine faustdicke Überraschung. Mit überragenden Angriffen ließ sie den Gegnerinnen keine Chance. Im Finale stand Lara dann ihrer Vereinskameradin, der erfahreneren Fainne Howard, gegenüber und focht sich auch hier mit schnellen Angriffen zum Sieg in ihrem allerersten Wettkampf überhaupt. Platz zwei ging mit Fainne ebenfalls an die TSG.

Nervös startete Josefine Fröhlich in der U11 in ihr erstes Turnier. Die ehrgeizige und trainingsfleißige TSG-Fechterin fand schnell in den richtigen Modus, setzte mit guter Beinarbeit und kraftvollen Angriffen die Konkurrenz unter Druck und musste sich nur der routinierten Marte Iwersen vom Fechtverein Essen geschlagen geben. Platz zwei ist nach den Worten des TSG Fechttrainers Johannes Krieger-Kettering ein erstes Ausrufezeichen.

Luft nach oben

Die Aufregung war bei Elise Bahnemann (U15), die zum ersten Mal für die TSG-Fechtabteilung mit Florett auf der Fechtbahn stand, fast greifbar. Ihr zur Seite stand beruhigend TSG-Trainer Max Luczak, der sich mit ihr über Platz drei freuen konnte. Ebenfalls auf Platz drei kam Max Hoppe in der U13. Bei beiden sieht Krieger-Kettering noch Luft nach oben.

Und dann war da natürlich auch wieder Gene Kim für die TSG auf der Bahn. Er gewann souverän in seiner Altersklasse U11 mit unglaublichen 50 zu 6 gesetzten Treffern in 10 Gefechten. In dieser Altersklasse platzierten sich Ryan Simon und Henry Agius auf den Rängen vier und fünf.

„Die Kids sind sehr gut vorbereitet für den Wettkampfbetrieb. Mir war bewusst, dass wir im Südwestdeutschen Fechtverband vorne mitfechten können“, zeigte sich der TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering über die vielen Platzierungen mit gleich zwei Siegen dann doch ein wenig überrascht aber mächtig stolz. Das werde die außerordentlich tolle Stimmung und den Zusammenhalt des Nachwuchses im Training weiter vorantreiben. Da ist er sich sicher.