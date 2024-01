Zum fünften Mal riefen die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie der Stadt Kaiserslautern sowie die Kreismusikschule Kaiserslautern dazu auf, sich beim Wettbewerb „Talente der Region“ in der Kategorie „Klassik für Soloinstrumente“ zu bewerben.

Der Wettbewerb gilt als musikalisches Aushängeschild der Region. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, welch musikalisches Potenzial in der Westpfalz liegt, so die veranstaltende Stadt Kaiserslautern. Es konnten sich junge Musizierende in zwei Altersklassen bewerben, 13 bis 16 Jahre sowie 17 bis 21 Jahre. Alle Teilnehmenden müssen bereits einmal in den letzten fünf Jahren am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen oder einen vergleichbaren Wettbewerb als Preisträgerin oder Preisträger abgeschlossen haben. Außerdem muss der Wohnsitz der Bewerberinnen und Bewerber in der Stadt oder im Landkreis Kaiserslautern liegen.

Am Freitag, 2. Februar, präsentieren sich um 19.30 Uhr fünf Ausgezeichnete: Paul Horn, Kontrabass, Maël Konstanzer, Gitarre, Flora Kuba, Akkordeon, Kento Nishino, Geige, und Amelie Perumadura, Harfe. Sie spielen ausgesuchte Werken in der Scheune des Stadtmuseums (Theodor-Zink-Museum). Dazu hat Madeleine Giese als Moderatorin Texte zum Thema „Mozart als junges Genie“ herausgesucht – auch wenn dieser einzigartig und unvergleichlich ist.

Termin

Musikalisch-literarische Soirée im Stadtmuseum am Freitag, 2. Februar, 19.30 Uhr, Scheune des Stadtmuseums. Karten gibt es im Vorverkauf nur in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 365-2316, und an der Abendkasse. Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag zur Hin- und Rückfahrt bis zum folgenden Tag um 3 Uhr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln.