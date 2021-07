Beim Straßenmusikwettbewerb der Emmerich-Smola-Musikschule und -akademie waren am Mittwochnachmittag sieben Gruppen mit um die 30 Schülern und ihren Lehrern an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt unterwegs. Alle 30 Minuten sollen sie ihren Platz wechseln und von den Passanten Münzen als Spenden erspielen.

Ursprünglich stammt der Musikwettbewerb noch aus der Zeit des ehemaligen Musikschulleiters Paul Punstein und wurde nun nach fast vier Jahren durch den Schüler-Eltern-Beirat wiederbelebt. „Wir bekommen immer positive Rückmeldung“, berichtete die stellvertretende Leiterin der Musikschule, Kati Punstein. Froh zeigte sie sich über das Wetter, das sich ab Mittag von seiner trockenen Seite zeigte. Das während der dreistündigen Aktion erspielte Geld durften die Gruppen behalten.