Die Region wird um einen Ausbildungsbetrieb reicher: Ab dem Sommer bilden die US-Heeresstreitkräfte in Kaiserslautern Kaufmänner und -frauen für Büromanagement aus. Das Angebot soll in den kommenden Jahren noch ausgebaut werden. Aus gutem Grund.

„Wir brauchen dringend Leute.“ Daniel Nagel, der Betriebsratsvorsitzende der Zivilbeschäftigten bei der US Army Garrison Rheinland-Pfalz, will nicht um den heißen Brei drumherum reden. In den kommenden Jahren gehen viele Zivilbeschäftigte bei den Heeresstreitkräften in den Ruhestand, laut Nagel sind es knapp die Hälfte in den kommenden drei Jahren. „Der demografische Wandel schlägt bei uns voll durch.“ Aber auch bereits jetzt sind Arbeitskräfte bei den Amerikanern gefragt: Laut Nagel gibt es derzeit knapp 250 offene Stellen. „Feuerwehrleute, Elektrotechniker, Büro-Personal – alles ist gesucht.“

Daniel Nagel, 37 Jahre alt, ist der Betriebsratsvorsitzende der Zivilangestellten bei der US Army Garrison Rheinland-Pfalz. Diese ist für die Liegenschaften der US Army, der Heeresstreitkräfte, in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie teilweise auch in Baden-Württemberg zuständig. Nach eigenen Worten vertritt Nagel die Rechte von rund 700 Arbeitnehmern. Insgesamt beschäftigt die US Army – auch bei den einzelnen Militäreinheiten arbeiten zivile Kräfte – rund 3000 zivile Mitarbeiter.

Bürokräfte lernen in Lautern, Handwerker in Baumholder

Die Ausbildung im Sommer ist in Kaiserslautern und in Baumholder möglich. Während in Kaiserslautern zunächst ausschließlich Bürokräfte ausgebildet werden sollen, liegt im Bereich Baumholder ein Schwerpunkt auf handwerklichen Berufen, wie Schreiner, Elektroniker (Fachrichtung: Kälte und Klima), Maler und Lackierer sowie Sanitär- und Heizungsinstallateur. Im kommenden Jahr sollen in Kaiserslautern zusätzlich noch Übersetzer ausgebildet werden.

Ein Jahr Vorlauf habe es gebraucht, die Bedingungen für die Auszubildenden zu schaffen. Eine lange Zeit mit vielen Gesprächen, berichtet Nagel, der mit seinen Plänen (Nagel: „Es war ein Traum von mir, hier auch Ausbildungen anzubieten“) bei seinen Vorgesetzten aber letztendlich auf offene Ohren gestoßen ist. „Ausbildung? Was ist das?“ habe er oft gehört. Eine duale Ausbildung wie in Deutschland, grob gesprochen Praxis im Betrieb, Theorie in der Schule und Abschlussprüfungen, sind im US-Bildungssystem wenig bekannt. Allerdings habe das Argument der Ausbildung von eigenen Nachwuchskräften angesichts des demografischen Wandels stark gezogen.

Militär investiert rund 340.000 Euro

Nun hat das Militär dazu ein Budget von rund 360.000 Dollar (etwa 340.000 Euro) geschaffen. „Die Amerikaner sind ein guter Arbeitgeber“, sagt Nagel, der das Gesamtpaket und die Arbeitsatmosphäre in den Einrichtungen der Streitkräfte schätzt - und die Durchlässigkeit des Systems, wie er an seiner eigenen Vita illustriert: Der gelernte Koch Nagel hat einst in der Küche des US-Hospitals gekocht, die Einrichtung gar geleitet, ist dann aber zunächst zur Militärpolizei gewechselt, bevor er sich im Betriebsrat engagierte.

Und die fremde Sprache? Was ist damit? Sicher seien Grundkenntnisse der englischen Sprache Voraussetzung für eine Ausbildung bei den Amerikanern, jedoch werde nicht von Null auf 100 durchgestartet. „Das läuft schrittweise“, sagt etwa Stefan Alford, der Leiter der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der US Army Garrison Rheinland-Pfalz – eine Abteilung, die die Büro-Auszubildenden kennen lernen werden. Zudem würden auch interne Fortbildungen, auch im Sprachbereich, angeboten, ergänzt Nagel.

Die Ausbildung bei den Streitkräften läuft drei Jahre, der Unterricht erfolgt an der Berufsbildenden Schule in Kaiserslautern (für die Kaufleute Büromanagement) und in Baumholder (für die Handwerksberufe).

Info

Auskünfte rund um die Ausbildung bei der US Army und wie man sich auf die Lehrstellen bewerben kann, erteilt Daniel Nagel, Telefon 0631 413-6160 oder 0162 1065900, E-Mail daniel.nagel3.ln@army.mil. Auch im Internet finden sich nähere Infos rund um die Ausbildung.