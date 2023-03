Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

15 Prüfungen an zwei Tagen hat der Reit- und Fahrverein Lautertal in Katzweiler für dieses Wochenende geplant. Geritten wird auf dem Freigelände bei der Bonanza-Ranch. Am Samstag stehen Dressurprüfungen bis zur Klasse M an, am Sonntag endet das Turnier mit einer Springprüfung der Klasse L, die in einer Siegerrunde entschieden wird.

„Wir haben uns intensiv mit den einzuhaltenden Hygienevorschriften im Hinblick auf die Corona-Pandemie befasst und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das Turnier durchführen können“,