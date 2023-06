Bei den südwestdeutschen Einzelmeisterschaften der Judoka U15 bewies der Nachwuchs des Judosportvereins Kaiserslautern seine aufstrebende Form. Mit zwei Meistertiteln und einer Bronzemedaille kehrten die jungen Sportler, alle auch im Team des Heinrich-Heine-Gymnasiums Kaiserslautern, aus der Judohalle in Speyer zurück.

Noah Njonga startete direkt mit einem Sieg durch einen Hebel in diese Meisterschaft. Auch in seinem zweiten Kampf konnte er frühzeitig durch Waza-ari (halbe Wertung) in Führung gehen und letztendlich den Sieg mit einem Ippon durch eine Strafwertung wegen dreimaliger Inaktivität seines Gegners einfahren. In seinem dritten Kampf ließ er seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance und besiegte ihn nach nur fünf Sekunden Kampfzeit mit einem Hüftwurf. Im Finalkampf bestätigte er seine hervorragende Form erneut, legte noch eine Schippe drauf und holte mit dem Fußfeger De Ashi Barai zu Gold.

Ähnlich überlegen präsentierte sich auch Maxima Zink bei der süddeutschen Meisterschaft. Sie bezwang ihre erste Kontrahentin vorzeitig mit einer halben Wertung und einem anschließenden Haltegriff. In Kampf zwei bezwang Maxima Zink ihre Gegnerin mit einem Armhebel. Im dritten und entscheidenden Kampf drehte sie noch einmal auf, sicherte sich nach gerade einmal 20 Sekunden Kampfzeit den Sieg und die Goldmedaille.

Müller nervenstark im Kampf um Platz drei

Andrej Müller setzte sich in seinem Auftaktkampf mit Waza-ari gegen seinen Kontrahenten durch. Kampf zwei gab er unglücklich durch einen Hebel im Golden Score nach ausgeglichenem Kampf in der regulären Kampfzeit ab. Im Kampf um Bronze, war die Niederlage vergessen, Andrej Müller setzte sich durch und nahm Bronze entgegen.

Gabi Pereskocka verlor ihren ersten Kampf, konnte sich in Kampf zwei jedoch im Boden behaupten und den Kampf für sich entscheiden. Im anschließenden dritten Kampf kam mit der Niederlage dann aber das Aus. Lina Stark konnte ihre gewohnte Leistung an diesem Tag nicht abrufen. Nach zwei verlorenen Auftaktkämpfen, schied sie frühzeitig aus.