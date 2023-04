Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) geht mit einem abgespeckten Nachtragsstellenplan in die Sitzung des Stadtrats am Montag (15 Uhr, Fruchthalle). Der Rathauschef hat auf die politische Kritik an dem von ihm vorgelegten Nachtragsstellenplan reagiert, der die Schaffung von 108,5 zusätzlichen Stellen vorgesehen hat.

Gegenüber der RHEINPFALZ betonte er zwar am Sonntag abermals die Notwendigkeit der geplanten Stellen. Er habe sie alle auf Herz und Nieren geprüft, versicherte er. Er zeigte aber Bereitschaft,