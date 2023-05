Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Poker um die nicht genehmigten Stellen in der Stadtverwaltung zeichnet sich ein Machtkampf im Stadtrat ab. Oberbürgermeister Klaus Weichel hat seine Position diese Woche in einem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden niedergelegt. Er verlangt eine Nachbesserung über einen weiteren Nachtragsstellenplan. Wie realistisch ist das?

Es war klar, dass Oberbürgermeister Klaus Weichel es nicht hinnehmen würde, dass der Stadtrat mit der Mehrheit von CDU, Grünen und FWG seinen Nachtragsstellenplan so zerpflückt, so zerlegt.