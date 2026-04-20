Ein 50-Jähriger hat am Sonntagnachmittag am Guimarães-Platz in Kaiserslautern trotz Verbots Alkohol getrunken und eine polizeiliche Anordnung ignoriert. Nach Angaben der Polizei erhielt er einen Platzverweis, kehrte jedoch mehrfach zurück. Die Beamten kündigten an, ihn in Gewahrsam zu nehmen, falls er nicht ging. Schließlich brachten die Einsatzkräfte den Mann über Nacht in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 0,49 Promille.

Wie die Polizei betont, gilt auf dem Gelände des Busbahnhofs ein Alkoholverbot, das auch kontrolliert wird.