Großen Zuspruch fand am Pfingstsonntag die Nacht der Kirchen in Kaiserslautern. Musik und Meditation, Stille und Gemeinschaft luden zum Verweilen ein.

Im Gegensatz zum Landesmusikfest, das bis zum Sonntagabend auf Plätzen der Kaiserslauterer Innenstadt viele Besucher anzog, waren es leise Töne, mit denen die Nacht der Kirchen in der Stiftskirche eröffnet wurde. Eine angenehme Kühle bot die ehemalige Klosterkirche den Besuchern, als Andreas Werle, Gemeindereferent der Pfarrei Heiliger Martin, Pfarrerin Margarethe Hopf von der Stiftskirchengemeinde und Pastor Eberhard Ramme von der St.-Michaelis-Gemeinde gemeinsam mit Vertretern der teilnehmenden Kirchen die Feier eröffneten. Die Gemeindevertreter hatten die Pfingstkerzen aus dem Vorjahr mitgebracht.

„Gottes Geist überwindet Grenzen und schafft Gemeinschaft“, sagte Hopf und freute sich, das Pfingstfest gemeindeübergreifend feiern zu können. „Gottes Geist verbindet“, ergänzte Ramme nach einer Lesung aus Johannes, Kapitel 14. Mit der „Pfingstsequenz“, einem feierlichen liturgischen Gesang aus dem Mittelalter, erinnerten Vertreter der Gemeinden an den Heiligen Geist, der mit seiner Kraft verbindet und Leben schafft. Mit dem Entzünden der Pfingstkerzen trugen sie das Pfingstfeuer symbolisch in ihre Gemeinden. Christsein zu leben bedeute, Menschen Zeugnis von ihrem Glauben zu geben, sagte Werle zum Abschluss. Mit mittelalterlichem Gesang trug das „Hildegard Ensemble“ zur Andacht bei. Singend „Laudate omnes gentes“, einen Taizé-Vers, zog die Gottesdienstgemeinschaft mit brennenden Pfingstkerzen bei hochsommerlichen Temperaturen zum Schlusssegen in den Innenhof der Stiftskirche.

Ein Blick in die renovierte Apostelkirche

Nach diesem Auftakt war es gar nicht so einfach, die begonnene Kirchennacht fortzusetzen: Geht es zuerst zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde der Baptisten am Kolpingplatz, wo ein Frauen-Gospel-Chor zum Mitsingen einlädt – oder nach St. Bartholomäus in Morlautern, wo „Christian Weis & Friends“ moderne Hits in neuem Sound präsentieren? Verlockend auch das Angebot, die neu renovierte Apostelkirche zu besuchen.

Dorthin machte sich eine größere Gruppe um Pfarrerin Margarethe Hopf und Presbyterin Helga Gröbel auf den Weg. Einladend wirkte der neue, barrierefrei gepflasterte Zugang an der Nordseite der Apostelkirche. Von einer „langen und aufregenden Zeit“ sprachen Pfarrerin Nicole Bizik und Gröbel mit Blick auf die Renovierung der protestantischen Kirche. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von der Schlichtheit des Innenraums und der neuen Verglasung der Kirchenfenster. Viele staunten, als Gröbel ihnen die Neuerungen zeigte: einen Andachtsraum, eine Winterkapelle mit neuen Einbauschränken und überarbeiteter Deckengestaltung sowie einen Gemeinderaum mit Küche. „Am 13. September werden die neugestalteten Räume eingeweiht“, sagte Bizik. Nach der Stippvisite in der Apostelkirche zog die Gruppe über die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde weiter zur Gustav-Adolf-Kirche in Erzhütten.

Vertraute Melodien und bunte Luftballons

Die Christuskirche im Grübentälchen war gut besucht. Dort gestaltete die Seniorenkantorei „Ü 65“ unter der Leitung von Beate Stinsky-Bergmann gemeinsam mit Antonietta Jana (Sopran) und Stefan Bergmann (Klavier) ein Programm für zahlreiche Besucher. Mit „Schätzel Ade“ und „Heimat, deine Sterne“ erklangen vertraute Melodien. Passend zur Jahreszeit ließ Antonietta Jana mit „Veronika, der Lenz ist da“ die Stimmung aufblühen – und winkte mit bunten Luftballons. Eine frohe Stimmung erfüllte das Gotteshaus.

Meditativ ging es dagegen in der Kirche Maria Schutz zu. Eine Bildprojektion mit dem Motiv des Heiligen Geistes in Rot und Gelb dominierte die linke Seite des Altarraums. Dazu ließ Organist Karl Knöpflen Variationen bekannter Heilig-Geist-Lieder erklingen. Wohltuend war die Stille des Kirchenraums, umrahmt von zarten Orgelklängen. Einladend waren auch die Impulse von Gemeindemitgliedern, etwa: „Frieden beginnt im Herzen“ oder „Wer in sich selbst versöhnt ist, begegnet Menschen mit mehr Mitgefühl.“ Dazu kam die Einladung von Pfarrer Klaudiusz Okon zum persönlichen Segen.

In der Martinskirche erklingt ein historisches Instrument

Während sich bei anbrechender Dunkelheit auf dem St.-Martinsplatz die Straßenlokale füllten, präsentierte sich die Martinskirche innen als Ort der Stille und der leisen Töne. Dort hatte sich im rot gefluteten Chorraum hinter dem Altar Michael Schwalb aus Wattenheim mit seiner Portativ-Orgel niedergelassen. Es war eine kleine, tragbare Orgel, wie sie im späten Mittelalter verbreitet war. Eine kleine Gruppe, die sich für das historische Instrument interessierte, hatte in den Stuhlreihen Platz genommen und lauschte aufmerksam den Vorführungen des Orgelliebhabers. Er begann mit dem Pfingstrhythmus „Sancto Spiritu“ („Komm, Heiliger Geist“). Ein zarter Hauch von Tönen erfüllte den Raum. Besucher staunten über die schlichte Holzkonstruktion der tragbaren Orgel und bewunderten die Spielfertigkeit des Organisten.

Während in der Marienkirche Fabian Gaspard, ein junger Gitarrist, gemeinsam mit Pfarrer Martin Olf und Pastoralreferent Markus Halbgewachs bei eindrucksvoller Lichtgestaltung ein Zusammenspiel aus Raum, Klängen und Gedanken entstehen ließ, sangen Lisa Mosinski und Achim Bißbort in der protestantischen Kirche Morlautern ihre Lieblingslieder.