Unter dem Motto „Musik von allen für alle“ bietet die Stiftskirche bei der Nacht der Kirchen an Pfingstsonntag, 19. Mai, von 20 bis 21.15 Uhr Hobbymusikerinnen und -musikern die Gelegenheit, Musik ihrer Wahl in einer einzigartigen Kirchenatmosphäre vorzutragen. Es spielt keine Rolle, ob sie ein Instrument spielen, singen oder die Akustik der Stiftskirche erkunden möchten – begeisterte Musiker jeden Alters können an diesem Abend ihr Talent ausprobieren.

Perfektionismus ist dabei kein Kriterium. Bei der Nacht der Kirchen geht es ums Ausprobieren, um Spaß und darum, gemeinsam mit anderen das Pfingstwochenende zu feiern. Per Anmeldung bei Pfarrer Matthias Jung unter matthias.jung@evkirchepfalz.de oder 0631 63172 können sich Interessierte ein Zeitfenster von maximal 15 Minuten für Sonntagabend sichern. Ob sie einen kurzen Ausschnitt oder mehrere Stücke spielen möchten, bleibt ihnen überlassen. Musikalisch ist alles möglich, von Bach bis Jazz. Neben einem Mikrofon steht in der Stiftskirche ein Flügel bereit. Eigene Instrumente können mitgebracht werden.