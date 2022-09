Mit Richard Heieck hat die Region der Westpfalz einen Musiker, Ausbilder, Dirigenten und Initiator vieler Formationen verloren: Der am 1. Februar 1941 geborene und jetzt am 25. August verstorbene Posaunist und Tenorhornist war mit Leib und Seele, mit Herzblut in Sachen Blasmusik unermüdlich unterwegs.

Besonders die klassische böhmische Blasmusik im Stile der legendären Egerländer mit Walzern, Polkas und Märschen hatten es ihm angetan; dieses Genre kultivierte er unter anderem beim Kolping-Blasorchester Erfenbach, der Dirigent Markus Rebehn führte die gemeinsamen Akzente fort. Bis zum Vorjahr sei Heieck dort aktiv gewesen, berichtet der pensionierte Pfalztheater-Trompeter Franz Jergens, der zusammen mit Heieck dort über viele Jahre musizierte und ihn als Musiker sehr schätzte.

Im Nachbarort Otterbach gründete Heieck 1976 das Jugendorchester, das unter seiner Leitung die große erste Blütezeit des dortigen Musikvereins begünstigte: Das enorme Potenzial von anfänglich 13 bis zu 70 anwachsenden Nachwuchsmusiker(inne)n bildet dort noch heute den Grundstamm der traditionellen Besetzung.

Ausbilder mit Fingerspitzengefühl

Einer der damaligen Stimmführer, der Klarinettist Jochen Messer, lobt Richard Heieck als ehemaligen Musiker des Bundeswehr-Musikkorps. Dieser sei ein einfühlsamer, ruhiger, besonnener und erfahrener Pädagoge und Ausbilder mit Fingerspitzengefühl und Führungsqualität gewesen, dem er als heutiger Dirigent des Otterbacher Musikvereins viele Anregungen verdanke. Außerdem habe Heieck als Vorsitzender des Otterbacher Musikvereins bei der Verpflichtung des SWR-Rundfunkmusikers Horst Peters als langjähriger Dirigent ein glückliches Händchen gehabt; von dieser Ära profitiere das Orchester noch heute, so Messers Laudatio.

Seine Erfahrungen brachte Richard Heieck dann auch beim 1961 gegründeten Jugendblasorchester des Landkreises Kaiserslautern ein. Nach der Gründung durch den Rodenbacher Emil Strauß übernahm Heieck zwischen 1980 und 1989 diesen heute als Symphonisches Blasorchester des Landkreises (SBO) firmierenden Klangkörper und baute ihn künstlerisch und personell weiter aus. Fahrten unter anderem nach Amerika und Frankreich waren für viele junge Musiker und Musikerinnen eine persönliche und musikalische Bereicherung. Höhepunkt war hier ein Konzert in einem Hotel in New York bei einem Empfang des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl.

Bekennender Pfälzer

Außerdem leitete Heieck erfolgreich die Böhmischen Musikanten mit Fernseh- und Radioauftritten und stellte aber auch ad hoc für die Waldfeste der Hobbysingers in der Fuchsdelle bei Erfenbach aus regionalen Musikern immer wieder passende Formationen zusammen. Wenn er dort als ebenso begnadeter Sänger Walzerklänge wie „Ein schönes Fleckchen Erde“ mit seiner angenehm timbrierten Stimme intonierte, war das ein leidenschaftliches Bekenntnis zu dieser Musikrichtung und seiner pfälzischen Heimat.

Nicht zuletzt hat er auch seinen Söhnen Jörg, Jens und Ralf Heieck das Musizieren nahe gebracht. Bei seinem musikalischen Weg bekam er fortwährende Unterstützung seiner Frau Elfi Heieck, ohne sie wäre vieles nicht möglich gewesen. Richard Heieck war ein Mann mit Visionen und diese hat er auch umgesetzt.