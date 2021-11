Im Rampenlicht zu stehen, war nicht sein Ding. Er war ein Mann mit zündenden Ideen, die er mit seinem Team für die Technische Universität Kaiserslautern sehr erfolgreich umgesetzt hat. Nach kurzer schwerer Krankheit ist Thomas Woll, der Leiter des Unisports, am Montag im Alter von 60 Jahren gestorben.

TU-Präsident Arnd Poetzsch-Heffter würdigte Woll als einen Mann, der den Hochschulsport in den 16 Jahren seines Wirkens als Leiter zur nationalen und internationalen Spitze entwickelt hat. „Thomas Woll hat das Leben auf dem Campus entscheidend mitgeprägt. Er war die kreative Kraft in vielen Bereichen.“ Ebenso habe er früh die Bedeutung des Themas Gesundheit erkannt und dafür gesorgt, dass die TU in puncto Gesundheitsmanagement eine Vorreiterrolle übernimmt. Poetzsch-Heffter: „Wir verlieren einen großen Gestalter und sehr geschätzten Freund.“

Woll stammt aus Dansenberg. Nach dem Studium der Sportwissenschaft in Mainz trat er 1987 als Sportlehrer in den Dienst der TU. Gemeinsam mit Götz Birnmeyer, seinem Vorgänger, wollte er dem Hochschulsport ein Profil geben. Als er 2005 mit der Leitung des Hochschulsports beauftragt wurde, begann Woll, ganz im Sinne Birnmeyers, den Sport zu einem wesentlichen Teil der Universität auszuweiten. Für die rasche Entwicklung des Hochschulsports an der TU zeichnete der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband die TU als „Hochschule des Jahres 2007“ aus.

Unisport zu Wohlfühlort gemacht

Woll, in den 80er und 90er Jahren zu Zweitligazeiten Spieler und Trainer bei den Handballern des TuS Dansenberg, verstand es, den Hochschulsport zu einem modernen Unisport weiterzuentwickeln. Unter seiner Federführung wurde der Unisport 2009 durch das Unifit erweitert. Der Campus war für ihn nicht nur ein Ort des Lehrens und Lernens, er war ein Ort, an dem sich Studierende und Lehrende wohl fühlen sollten. Mit einem zeitgemäßen Angebot und einem Team aus 30 Mitarbeitern, 100 studentischen Hilfskräften und 200 Übungsleitern machte er den Unisport zu einem Wohlfühlort für Körper, Geist und Seele. Unter seiner Regie hat sich das Angebot von 60 auf 100 Sportarten erweitert.

Mit Veranstaltungen in einem neuen Format hat Woll der TU die Türen in die Stadtgesellschaft geöffnet und über den Sport Strahlkraft in Stadt und über die Region hinaus entfaltet. Dem Sommerball der TU hat er ein neues, attraktives Gesicht gegeben. Zum Eventbereich, den er mit dem damaligen TU-Präsidenten Helmut Schmidt initiierte, gehören neben der Uni-Villa-Wanderung, dem Uni-Villa-Lauf sowie „Sport trifft Kultur“ im Rahmen der Nacht der Wissenschaft auch das Sommerfest des Unisports.