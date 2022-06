Die stets geschmähte und doch zeitlos beliebte leichte Muse hat am Pfalztheater ihren festen Platz. Bezeichnenderweise verliert die Operette nie an Anziehungskraft, ihre Interpreten stehen in der Gunst des Publikums obenan. Ein Star der so ganz und gar nicht leichten Unterhaltungskunst war der Pfalztheater-Akteur Hans-Joachim Müller, der jetzt 80-jährig gestorben ist.

Der gebürtige Posener verfügte nicht nur über eine schöne Baritonstimme, sondern beherrschte perfekt das Instrumentarium effektvoll-publikumswirksamen Komödiantentums. Er konnte singen und tanzen, spielen und blödeln. Er hatte einen Sinn für Komik, konnte auf viele Mundarten zurückgreifen und brachte Wiener Operettenseligkeit mit derselben Grandezza über die Rampe wie die Schwüle von Pariser Boudoirs und die Leichtigkeit römischer Sommernächte.

Nach Stationen in Detmold und Lübeck sowie einem längeren Engagement in Coburg kam Hans-Joachim Müller 1990 über Ludwigshafen ans Lauterer Pfalztheater. Hier teilte er sich mit dem unvergessenen Sigi Kurzweil das Buffofach, übernahm zuweilen aber auch grimmig ernste Partien wie den Oberrichter in Zemlinskys „Kreidekreis“. In heiterer Erinnerung bleibt er freilich als verliebter Bonvivant im „Graf von Luxemburg“, Faktotum Njegus in der „Lustigen Witwe“, einer der Geburtstagsgäste in „Feuerwerk“, Diener in „Pariser Leben“, Onkel Josse des „Vetters aus Dingsda“, Ministerpräsident im „Zarewitsch“ und sächselnder Haushofmeister im „Wildschütz“.

Vielseitiger Darsteller

1991 dirigierte Paul Landenberger einen wunderbaren „Orpheus in der Unterwelt“, in der Müller als weinseliger Bacchus neben einer Parade-Besetzung mit Fred Milan, Walter Holzhäuser, Heinz Weis, Wally Vosberg, Annelies Mücke und Geertje Nissen brillierte. Auch als Professor Hinzelmann im „Weißen Rössl“, traditionsgläubiger Oheim im „Land des Lächelns“ und Besitzer des „Kleinen Ladens voller Schrecken“ war er ein reines Vergnügen. Stillere Saiten schlug er als jüdischer Obsthändler an, der im Musical „Cabaret“ eine späte Liebe findet.

Nach der Jahrtausendwende musste Hans-Joachim Müller aus Krankheitsgründen immer kürzer treten. Als „See-Lefant“ setzte er in „Urmel aus dem Eis“ eine ergötzliche Bühnenpartnerschaft mit dem zwei Jahrzehnte jüngeren Günther Fingerle fort. Ein letztes Mal sah und hörte man ihn 2016 in Landstuhl, wo er als Überraschungsgast am Ende noch einmal den „Schönen Sigismund“ besang: ein höchst musikalischer Spaßmacher von ebensolchen Gnaden, gesegnet von allen Göttern des Humors.

Müllers letzte Lebensjahre waren überschattet von mehreren Schlaganfällen, die den alleinstehenden Künstler schließlich zur Übersiedlung ins Pflegeheim zwangen. Wie erst jetzt bekannt wird, ist er am 8. Juni im Westpfalz-Klinikum gestorben.