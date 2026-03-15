Die Nachmittagsbetreuung für Grundschüler soll teurer werden. Die Stadt will damit eine Deckungslücke von fast einer Million Euro schließen. Wie teuer wird es für die Eltern?

Viele Eltern sind darauf angewiesen, dass ihre Kinder auch nach der Schule betreut werden – unter Aufsicht beispielsweise Hausaufgaben machen oder toben können. Die Beiträge für dieses Angebot – die betreuende Grundschule (bGS) – sollen ab dem kommenden Schuljahr 2026/2027 deutlich steigen.

Etwa 1600 Schülerinnen und Schüler gehen zurzeit in die Nachmittagsbetreuung. Das sind etwa 53 Prozent der circa 3010 Grundschulkinder, erklärt die Stadtverwaltung. Sie rechnet damit, dass künftig etwa 75 bis 85 Prozent der Kinder am Nachmittag betreut werden müssen. Das hängt auch mit dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) zusammen, durch das Grundschüler ab Sommer einen Rechtsanspruch darauf haben, am Tag acht Stunden betreut zu werden. Bisher kostet die Betreuung bis 14 Uhr in Kaiserslautern 35 Euro. Wer sein Kind bis maximal um 17 Uhr in der Nachmittagsbetreuung lassen möchte, muss pro Monat 70 Euro bezahlen.

Neben der betreuenden Grundschule steht Eltern in Kaiserslautern auch die Betreuung ihres Kindes in einem Hort offen. Beide Betreuungsformen muss die Stadt organisieren und finanzieren. Für die bGS erhält sie einen Landeszuschuss. Dazu kommt die Ganztagsschule in Angebotsform – zurzeit an sechs Grundschulen –, die vom Land bezahlt wird und für Eltern kostenlos ist.

Die Rechnung der Dezernentin

Schuldezernentin Anja Pfeiffer (CDU) rechnete im Schulträgerausschuss vor, was das für die aktuelle Kostensituation bedeutet. „Die Ausgaben belaufen sich seit der neuen Ausschreibung im letzten Jahr auf etwa 1,85 Millionen Euro.“ Vorher seien Kosten von rund einer Million Euro pro Jahr angefallen. Pfeiffer weiter: „Wir bekommen für die betreuende Grundschule aktuell eine Landesförderung von 182.330 Euro und haben Einnahmen durch die Elternbeiträge von 755.600 Euro. Dann bleibt eine Deckungslücke von ungefähr 912.000 Euro.“ Die Mehrkosten hängen damit zusammen, dass die Betreuungskräfte seit dem laufenden Schuljahr nicht mehr nur den Mindestlohn bekommen, sondern einen Tariflohn erhalten. Der Träger, der Club Aktiv, finde sonst keine neuen Leute mehr, erläuterte Pfeiffer.

Das Schulreferat sei davon ausgegangen, dass Bund und Land im Zuge des GaFöG den Zuschuss zu den Personalkosten aufstocken. Dies sei aber bislang nicht passiert. Deshalb bleibe ihr nun keine andere Möglichkeit, als eine Erhöhung der Elternbeiträge vorzuschlagen, um die Kosten ansatzweise zu decken, so Pfeiffer. Statt bislang 35 (bis 14 Uhr) oder 70 Euro (bis 17 Uhr) wollte sie durchsetzen, dass Eltern künftig 70 beziehungsweise 160 Euro für die Ganztagsbetreuung monatlich bezahlen sollen.

Scharfe Kritik der Elternvertreter

Die Elternvertreter um Sabine Metz sehen „eine derart drastische Erhöhung sehr kritisch“. Diese sei „ohne nennenswerte Qualitätssteigerung in keiner Weise nachvollziehbar“, argumentiert sie. Metz ist Vorstandsmitglied im Stadtelternausschuss. Jetzt die Beiträge zu erhöhen, hält sie auch deshalb für problematisch, „weil sich viele Eltern bereits für das kommende Schuljahr für die Betreuung angemeldet und dabei explizit das alte Preissystem angezeigt bekommen haben“.

Ohnehin seien die Eltern in den vergangenen Jahren immer stärker belastet worden. Die Hortbetreuung sei teurer geworden, auch das Essen in Schulen und Kitas. „In Summe ist das dann schon ziemlich viel“, so Metz. Insbesondere für Kinder aus einkommensschwächeren Familien, die dadurch eventuell ausgeschlossen würden. „Wenn wir an den Kindern sparen, sind das Kosten, die uns in Zukunft auf die Füße fallen“, erklärt Metz gegenüber der RHEINPFALZ.

Warum keine einkommensabhängige Staffelung?

Auch Moritz Behncke (SPD) konnte sich mit dem Vorschlag der Verwaltung nicht anfreunden. Erst solle der tatsächliche Bedarf geklärt werden, sagte er. Behncke schlug eine stadtweite Elternbefragung vor, welche Betreuung (Hort, Ganztagsschule oder Betreuende Grundschule) gewünscht ist. Dabei solle über die mögliche Erhöhung, aber auch darüber informiert werden, „dass es mit der Ganztagsschule in Angebotsform eine kostenfreie Alternative gibt“. Auch eine einkommensabhängige Staffelung müsse geprüft werden. Dem schlossen sich Gabriele Wollenweber (Freie Wähler) und Michael Kunte (Bündnis 90/Die Grünen) an.

Nach einer Beratungspause legte Pfeiffer folgenden Vorschlag als Kompromiss vor: „Eine moderate Erhöhung der Elternbeiträge für die kleine Betreuung von 35 auf 50 Euro, für die große Betreuung von 70 auf 85 Euro sowie für die Freitagsbetreuung für die Ganztagsschule von 25 auf 30 Euro“. Zudem soll – wie vorgeschlagen – eine Elternumfrage stattfinden und ermittelt werden, wie viel Personal für die Abrechnung einkommensabhängiger Beiträge benötigt würde.

Der Schulträgerausschuss empfiehlt dieses Vorgehen mehrheitlich dem Stadtrat, der darüber nun am Montag entscheidet.