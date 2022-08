Vor drei Jahren drohte dem alternativen Studierendenwohnheim Esa am Rande des Campus der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) der Abriss. Doch dann kam die Rettung, es wurde unter Denkmalschutz gestellt und wird nun saniert. Neue Eigentümerin ist die Stiftung für die TU. Errichtet wurde es in den 1980er Jahren als Experimentalbau von Studierenden für Studierende. Deutschlandweit handelt es sich um das einzige Gebäude, welches das Haus-im-Haus-Prinzip mit Innengärten, den Selbstbau und die soziale Wohnkomponente in sich vereint. Damit ist das Esa auch ein Zeugnis der Architekturgeschichte.

Die Stiftung für die TU hat Anfang 2022 den Startschuss für die Sanierung gegeben. Im Fokus steht das Erneuern der undicht gewordenen Außenhülle, die Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion des Gebäudes eindringen lässt. Neben dem Erhalt der aus Holzstützen und -riegeln zusammengesetzten Wandelemente ist aus bauphysikalischer Sicht auch das Aufbringen einer zusätzlichen Dämmschicht erforderlich. Ebenso soll die technische Gebäudeausstattung auf ein zeitgemäßes Niveau gehoben werden, um Sonnenenergie und Abwärme aus den Wohnräumen effizient speichern und verwerten zu können. Am Freitag, 26. August, können Interessierte bei einem Nachmittag der offenen Baustelle die laufenden Arbeiten begutachten. Um 16 Uhr eröffnet Projektkoordinatorin Annette Mechel, Vorsitzende der Stiftung für die TU Kaiserslautern, die Informationsveranstaltung im Außenbereich des Wohnheims. Im Anschluss bietet Peter Spitzley, Geschäftsführer des Fachbereichs Architektur an der TU, eine Führung durch die Baustelle an. Auch das Team „Bauhütte Esa 2.0“ wird vor Ort sein. Es vereint rund 40 aktive und ehemalige Bewohner sowie ehrenamtlich Engagierte, die sich für den Erhalt des Wohnheims einsetzen und die laufenden Arbeiten aktiv unterstützen.