Im Rennen um die Nachfolge des Kaiserslauterer Oberbürgermeisters Klaus Weichel (SPD) liegt die amtierende Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) aktuell vorne. Das hat eine von der RHEINPFALZ in Auftrag gegebene Umfrage des Mannheimer Meinungsforschungsinstitutes CMR bei 500 wahlberechtigten Kaiserslauterern ergeben. Demnach würden 28 Prozent der Befragten Kimmel wählen. Die Beigeordnete der Stadt, Anja Pfeiffer (CDU), käme auf 15 Prozent, Tobias Wiesemann, Grünen-Fraktionssprecher im Stadtrat, auf sieben Prozent. Es folgen der parteilose Thomas Kürwitz, der von FDP und Freien Wählern unterstützt wird, mit sechs und die unabhängige Katharina Welsh-Schied mit fünf Prozent. 32 Prozent der Befragten gaben an, unentschlossen zu sein. Nach derzeitigem Stand würde es somit zu einer Stichwahl kommen. Noch bis 26. Dezember, 18 Uhr, können sich weitere Kandidaten melden. Gewählt wird am 12. Februar.

