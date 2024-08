Ein Streit unter Nachbarn ist in der Verbandsgemeinde Weilerbach am Mittwochabend eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, waren sich die benachbarten Parteien zunächst wegen eines Sichtschutzes im Garten „in die Haare geraten“. Daraufhin klingelte ein 30-Jähriger an der Tür der Nachbarn. Als ihm geöffnet wurde, schlug er seinem 44-jährigen Gegenüber ein Trinkglas ins Gesicht. Anschließend kam es unter mehreren Personen zu Schlägen und Tritten sowie gegenseitigen Beleidigungen. Einige der Kontrahenten wurden verletzt. Bei dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe angeordnet, nachdem bereits der Atemalkoholtest einen Pegel von 1,91 Promille angezeigt hatte. Nach jetzigem Stand wird gegen mindestens drei Personen strafrechtlich ermittelt.