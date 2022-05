Ein Streit unter Nachbarn ist am Mittwoch sozusagen „aus dem Ruder gelaufen“, wie die Polizei mitteilt. Nachdem sich die beiden Männer in der Verbandsgemeinde Landstuhl schon seit längerem regelmäßig streiten und gegenseitig provozieren, kam es am späten Vormittag zu einer erneuten Auseinandersetzung mit gegenseitiger Bedrohung. Während sich einer der Männer eine Wasserwaage griff, schnappte sich der andere eine Malerkelle – und beide nutzten das jeweilige Werkzeug, um nach ihrem Gegenüber zu schlagen. Einer der Männer machte anschließend gegenüber den hinzugerufenen Beamten Verletzungen geltend. Von den Polizisten später befragt, beschuldigten sich die Männer gegenseitig, zuerst geschlagen zu haben. Was genau den handgreiflichen Streit ausgelöst hatte, war bislang nicht zu ermitteln.