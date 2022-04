Zwei Jahre lang sind sie durch einen finsteren Tunnel geirrt – jetzt sehen sie wieder Licht. Das gleißt geradezu beim Blick aufs Kalenderblatt vom Mai, auf dem der 20. dick umrandet ist: Die Schausteller freuen sich riesig auf die Maikerwe. Auf dem Messeplatz soll’s krachen wie zu besten Zeiten. Nur eine Attraktion fällt ins Wasser.

Barbarossaland war gestern: Zäune rundherum, zusätzliches Sicherheitspersonal, ein Heidenaufwand um ein bisschen Vergnügen. Kein Vergleich zur Kerwe guter alter Art, zur Leichtigkeit des Daseins, meint denn auch Susanne Henn-Marker. „Wir freuen uns riesig, dass die Maikerwe stattfinden wird“, sagt die Vorsitzende des Schaustellerverbands Barbarossa Pfalz-Saar regelrecht beschwingt Vom 20. bis 30. Mai soll der Jahrmarkt-Spaß auf den Messeplatz zurückkehren, ungebremst von Zäunen, Masken, Zettelwirtschaft bei der Kontaktdatenerfassung, strengen Einlasskontrollen.

Mit der Botschaft, die Kerwe könne wohl wieder nach bewährtem Muster über die Bühne, ist auch aller Zorn verraucht über eine wenig erfreuliche Nachricht: Das Altstadtfest fällt bekanntlich zum dritten Mal ins Wasser. Die Absage aber hat die Schausteller-Gemeinde gar nicht so hart getroffen, wie vielleicht zu befürchten gewesen wäre. Klar, das sei schlecht, weil da eine weitere mögliche Einnahmequelle versiege, meint die Sprecherin der Buden, Stand- und Fahrgeschäftbetreiber, die übrigens am Freitag in Pirmasens erstmals für dieses Jahr ihren Süßwarenstand geöffnet hat. Aber sie räumt auch klipp und klar ein. „Wir müssen dafür Verständnis haben.“

„Stadt kann sich’s nicht leisten“

Ein Großereignis wie das Altstadtfest verlange nach fundierter und zeitgerechter Planung. Da müssten die Musikgruppen früh verpflichtet, die Bühnenbauer frühzeitig engagiert werden. All das möglichst zu Beginn des Jahres schon. Um die Jahreswende aber hing halt vieles noch schief, hat sich nicht absehen lassen, wie sich das Pandemiegeschehen entwickelt, wie Henn-Marker anmerkt.

Und da kommt der Kostenfaktor ins Spiel. Der Unternehmerin ist bewusst, dass es „sich die Stadt nicht leisten“ könne, auf Kosten sitzenzubleiben. Das aber wäre wohl geschehen, hätte man Stadtfest-Akteure aufs Geratewohl engagiert und das Fest dann später abgesagt.

Kerwe schlägt nicht arg ins Kontor

Im Vergleich dazu kommt die Kerwe geradezu „billig“ daher – jedenfalls aus Sicht der Hüter des Stadtsäckels. „Wir zahlen Standgelder, wir zahlen auch die Energiekosten. Wir bezahlen die Werbung mit, wir kriegen die Arbeit des Marktmeisters anteilig mit in Rechnung gestellt“, gibt die Schausteller-Sprecherin zu bedenken. Die Stadt müsse zumindest aus finanzieller Warte nicht viel beisteuern – gut, auf die Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung verzichten, während auf dem Messeplatz Riesenrad und Reitschule, Biergarten und Wurstbude Autofahrer auf Parkplatzsuche verdängen.

Ungeachtet dessen hat Henn-Marker aber längst festgestellt: „Die Bürgermeisterin steht klar hinter der Kerwe“, spricht die Verbands-Chefin von spürbarer Rückendeckung, die Beate Kimmel den Beschickern gebe. Und auch den Bürgern, den Besuchern, die in schweren Zeiten ein wenig Freude suchten. „Ihr liegt etwas an der Kerwe.“

Branche stöhnt über Personalmangel

Und so ist denn auch Marktmeister Dietmar Keller mit Auftrag und Segen aus dem Rathauses schon wieder über den Platz gefegt. Die Planung läuft, die Stammbeschicker wollen weitestgehend ab 20. Mai wieder mit ihren jeweiligen Attraktionen locken. „Ich wüsste nicht, dass jemand hat aufgeben müssen“, sagt Henn-Marker auf die Frage, ob ein Kollege womöglich ob der Einnahmeverluste das Handtuch hat werfen müssen.

Heikel aber sei die Personalsituation. Zumindest ein Angestammter werde fehlen, weil er nicht genügend Leute auf die Beine bringe. „Es fehlt uns allen an Personal.“ Die Decke zwickt, weil sich die angestammten Helfer während der Zwangspause einen anderen Broterwerb gesucht hätten.

Ein Geheimnis bleibt gehütet

Trotzdem: Der Messeplatz werde ab 20. Mai belegt und gut bestückt sein. Nur auf die Attraktion zum Abschluss des Fests müssten Besucher diesmal verzichten. Guter Brauch ist zur Mai- wie zur Oktoberkerwe, dass sich die Schausteller mit einem großen Höhenfeuerwerk bei den Zuschauern bedanken. Ein Dankeschön ist dies insofern, als die Marktbeschicker das Spektakel aus eigener Tasche finanzieren.

Diesmal wird am Montagabend, 30. Mai, der Himmel aber dunkel bleiben, kein Funkeln zu sehen und kein Knall zu hören sein. „Wir müssen darauf verzichten – aus Rücksicht auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine“, lässt Henn-Marker wissen. Stattdessen wollen die Schausteller mit einer Dankes- und Abschiedsgeste anderer Art aufwarten. „Wir planen was.“ Und was? „Das verrate ich aber noch nicht.“