Ein 43-Jähriger Autofahrer flüchtete am Freitagabend nach einem Verkehrsunfall – und verursachte so gleich noch einen weiteren Unfall. Der Mann aus Kaiserslautern kam mit seinem Pkw aus Richtung Bann angefahren und überholte am Ortseingang von Queidersbach einen Autofahrer, der gerade zum Linksabbiegen angesetzt hatte. Die beiden Wagen stießen zusammen. Trotz des Unfalls setzte der Mann seine Fahrt auf der Gegenfahrbahn fort. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte gerade noch ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Dadurch wurde auch sein Fahrzeug beschädigt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei zum Verursacher. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt, seinen Führerschein musste er abgeben. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.