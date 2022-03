In die 25. Auflage geht der Ostereiermarkt Siegelbach in diesem Jahr. Wegen der Pandemie musste die beliebte Veranstaltung eine zweijährige Zwangspause einlegen.

Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr, findet in Siegelbach in den Westpfalz-Werkstätten die 25. Ostereierausstellung statt. Das Virus hatte auch an der Kunst am Ei sein Tribut gefordert. Nun freuen sich die Organisatoren um Gundi Klein und Marianne Strasser, dass die schmuckvollen Eier wieder präsentiert und verkauft werden können.

„Es wird wieder einen ganzen Strauß bunter Eier geben“, verspricht Gundi Klein. Die Marktmeisterin hat sich vor bald 30 Jahren mit einigen Frauen zusammengefunden, um das Ei vor Ostern zu richtig in Szene zu setzen. Wichtig war den Frauen dabei immer, dass die Ausstellung einen familiären Charakter hat. So ist es geblieben. Auch diesmal sind es nur 20 Künstler, die ihre Werke zeigen und sich teils bei der Arbeit auch über die Schulter oder besser über das Ei schauen lassen.

Von Ostereierfiguren, gefilztes rund ums Ei, Scherenschnitten oder Tiffany-Kunst, ob gedrechselt, geklöppelt, marmoriert, gefräst oder aus Glas geblasen, auch bei der 25. Ostereierausstellung gibt es kaum etwas, das sich nicht gemeinsam mit dem Ei zur ganz besonderen Kunst erhebt.

Fürs leibliche Wohl wird diesmal im überdachten Außenbereich der Westpfalz-Werkstätten gesorgt.