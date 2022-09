Mit einer großen Glocke läutete Klaus Weichel am Donnerstag kurz nach 18 Uhr den 13. Kaiserslauterer Firmenlauf ein. Der Oberbürgermeister schickte die 4300 mit bunten T-Shirts bekleideten Läufer auf die fünf Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt. Auch wenn die Freude am Laufen im Vordergrund stand, gab es doch auch einen Läufer, der als Erster das Ziel erreichte – und das war ein Lauterer.

Für Klaus Weichel war auch dieser B2Run etwas ganz Besonderes. Denn nicht nur bei der 13. Auflage war er der Schirmherr, sondern auch bei den zwölf Firmenläufen davor. Für Kaiserslautern sei es „das große sportliche Erlebnis im Jahr“, sagte der OB, nachdem er das Läuferfeld auf die Strecke geschickt hatte. Gestartet hatte er den Lauf in der Eisenbahnstraße, wo zuvor ein DJ die Firmenläufer mit lauten und harten Beats in Stimmung gebracht hatte. Eigentlich wäre es heuer nicht der ominöse 13., sondern schon der 15. Firmenlauf gewesen, wenn Corona nicht diese schöne Tradition zwei Jahre unterbrochen hätte. Auch wenn sich die Amtszeit von Klaus Weichel dem Ende zuneigt, so ist der 13. B2Run nicht der letzte unter seiner Ägide gewesen. Denn im kommenden Jahr wird der Lauf wieder im Frühjahr über die Bühne gehen. Sehr zur Freude des OBs, der da noch in Amt und Würden ist und es sich sicherlich nicht nehmen lässt, auch dann wieder die Startglocke zu schwingen.

Im Jahr 2019 waren es rund 7000 Starter

In gewisser Weise war es nach der pandemiebedingten Pause gestern ein Neustart. Und dem Veranstalter war klar, dass es dieses Mal nicht an die 7000 Starter sein würden wie bei den Firmenläufen zuvor. Aber Johanna Menke, die Standortleiterin des B2Run Kaiserslautern, zeigte sich zuversichtlich, dass im nächsten Jahr mehr Läufer mit von der Partie sein werden als diesmal und dass man nach einer gewissen Anlaufzeit wieder an die großen Teilnehmerzahlen werde anknüpfen können.

Auch wenn die Corona-Zeit einiges verändert hat, so lief doch auch vieles wie in den Jahren zuvor. Zu diesen Konstanten gehörte auch die Running-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern, die auch bei der 13. Auflage dafür sorgte, dass alles glatt lief. „Wir sind mit 35 Helfern an der Strecke“, sage Jürgen Kuby, der Pressewart der Running-Abteilung, der diesmal auch als Koordinator im Einsatz war. „Dass es weniger Läufer als in den vergangenen Jahren sind, merkt man schon“, so Kuby, der selbst ein leidenschaftlicher Läufer ist, beim Firmenlauf aber noch nie an den Start ging. Aber die Running-Abteilung war nicht nur neben, sondern auch auf der Strecke aktiv. So war die FCK-Läuferin Julia Könnel die schnellste Frau im Feld; sie startete im Team DLR Westpfalz und lief nach 18:22 Minuten über die Ziellinie in der Karl-Marx-Straße. „Es ist einfach eine schöne Strecke, und die Stimmung war toll“, sagte die Siegerin, die in den vergangenen Jahren als Helferin tätig war und bei ihrem Debüt beim B2Run gleich die Schnellste war.

Die TU stellte das größte Team

Vor ihr hatte Michael Wiebelt das Ziel erreicht und damit die Herreneinzelwertung gewonnen. Die Uhr zeigte für den bekannten Lauterer Läufer 15:07 Minuten an. Wie für Julia Könnel war es auch für ihn – er startete im Team Immobilien Wenk – die Premiere als Läufer beim B2Run. „Es ist eine tolle Veranstaltung“, schwärmte er nach dem packenden Finish, das er sich mit Maximilian Gebhard (TU Kaiserslautern) geliefert und knapp für sich entschieden hatte.

Neben den Einzel- gab es auch Teamwettbewerbe. Platz eins sicherte sich die Mannschaft der Technischen Universität Kaiserslautern vor dem Team Fraunhofer ITWM. Platz drei belegten die Läufer von BorgWarner Turbo Systems. Und dann wurde auch noch der schnellste Chef ausgezeichnet. Auch dieser Preis ging an den Gesamtsieger Michael Wiebelt. Und Tina Steuerwald (Peschla + Rochmes) war die schnellste Chefin.

Aber auch alle Läufer und Läuferinnen, die sich nicht in eine der vielen Siegerlisten einzutragen vermochten, konnten sich als Gewinner fühlen bei diesem schönen Lauffest.