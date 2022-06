Nach zwei Jahren Pause soll es im Spätsommer wieder einen B2Run-Firmenlauf in Kaiserslautern geben. Wie die Veranstalter mitteilen, startet der Lauf am Donnerstag, 15. September, um 18.30 Uhr zum mittlerweile 13. Mal in Kaiserslautern. Die Firmenlaufserie B2Run, organisiert von Infront B2Run, einer Tochtergesellschaft der Sportmarketing-Firma Infront, finde in 18 deutschen Städten statt. Die Lautrer Laufstrecke führt wie bisher vom Start auf der Spittelstraße über eine gut fünf Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt bis zum Ziel am Stiftsplatz.

Nicht nur die Geschwindigkeit zählt

Beim bislang letzten B2Run Firmenlauf in Kaiserslautern gingen im Mai 2019 rund 7500 Läufer auf die Strecke. Dabei gehe es bei dieser Sportveranstaltung nicht in erster Linie um Schnelligkeit und Leistung, sondern vor allem Spaß und das gemeinsame Erlebnis, betonen die Veranstalter. Johanna Menke, Standortleiterin des B2Run Kaiserslautern: „Wir freuen uns riesig, dass es dieses Jahr endlich wieder losgeht! Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sind wir besonders motiviert.

In verschiedenen Wertungskategorien werden unter anderem die größten, schnellsten und kreativsten Teams für ihren Einsatz belohnt. Neben den geschlechterspezifischen Einzelwertungen werden die schnellsten Chefs und Azubis vor Ort prämiert. Der Preis für das schönste Kostüm einer Mannschaft wird im September nach einer bundesweiten Abstimmung ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter www.b2run.de.