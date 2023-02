Die traditionelle Innenstadtfastnacht des KVK haben die Lautrer in den vergangenen zwei Jahren vermisst. Da war kein „Tschingbum und Trara“, kein Schunkeln und vor allem kein närrischer Spaß mit gut gestimmten Aktiven des Karnevalvereins im Zentrum der Stadt. Am Dienstag ab 14.11 Uhr ist es nach der Pandemie-Zwangspause wieder soweit.

In diesem Jahr muss die Kaiserslauterer Narrenschar demnach nicht in die umliegenden Dörfer und Städte ziehen, um „völlig kostenlos“ wenigstens einen Happen Fastnacht zu erwischen. Zwischen der Deutschen Bank und der Stiftskirche am Stiftsplatz wird der Verein seine Bühne aufbauen und dann endlich wieder einmal „richtig Straßenfastnacht feiern“, wie KVK-Präsident Udo Bröckelmann verspricht. Die Jugend- und die Juniorengarde werden ebenso dabei sein wie eine Showtanz-Gruppe aus Weidenthal. Das Männerballett des KVK wird wieder sein Bestes geben, um dem närrischen Volk den bevorstehenden Abschied aus der Narrensaison zu versüßen.

Aus der Bütt heraus wird „Gossi“ Jürgen Gossenberger der Narrenschar berichten, was ihm gerade auf der Seele liegt. Angekündigt haben sich außerdem vom KVK „e schääner Doller“ Walter Rupprecht, „Krawallschachtel“ Michaela Kalbheim sowie Dieter Bach und aus Annweiler „Supertrottel“ Karl-Heinz Göttel. Die musikalische Begleitung zum Mitsingen und Schunkeln übernimmt die Band „Drei Palermos“ .