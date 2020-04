Einfach in den Wald geworfen hat offenbar ein Entrümpelungsunternehmer den Hausstand eines Verstorbenen. Der Verdächtige war laut Polizei beauftragt worden, das Haus auszuräumen. Anstatt sich um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu kümmern, soll der Mann den Hausrat jedoch im Wald bei Hochspeyer abgeladen haben. Dort entdeckten Spaziergänger an Ostern einen Müllberg und informierten die Ordnungshüter. Unterlagen, die in dem Abfallhaufen gefunden wurden, führten die Polizei auf die Spur des nun Tatverdächtigen. Sie geht davon aus, dass der Gewerbetreibende auch für weitere solche Taten in Frage kommt. Bereits am Donnerstag wurde im Hagelgrund bei Kaiserslautern illegal beseitigter Abfall gefunden – ebenfalls Unrat aus dem Hausstand des Verstorbenen. Die Ermittlungen laufen.