Immenser Schaden und ein hohes Gefahrenpotenzial: Knapp zwei Wochen nach dem Wintereinbruch ist Entwarnung noch keineswegs in Sicht. „Unsere dringende Empfehlung, den Wald zu meiden, besteht fort“, betont Dorothea Lehmann. Zwar seien die Hauptwege inzwischen freigeräumt, informierte die Leiterin des Forstamts Kaiserslautern auf Anfrage. Doch bis alle Wanderwege und Pfade wieder passierbar seien, werde es noch geraume Zeit dauern. „Zurzeit ist es noch nirgends sicher“, appelliert auch Revierförster Klaus Platz an Spaziergänger, Wanderer, Sportler, um alle von Bäumen gesäumte Strecken auch weiterhin einen Bogen zu machen. „Wir sehen inzwischen Licht am Ende des Tunnels – aber wir reden hier von Wochen“, erwartet der Verantwortliche fürs Forstrevier Morlautern so rasch noch keine Rückkehr zur Normalität.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 8. und 9. April, hatte sich der Winter kurz, aber heftig zurückgemeldet und dabei eine ungeheure Wucht entfaltet. Ein Wetterereignis wie in jener Nacht „hat es bei uns in den letzten 30 Jahren nicht gegeben“, vermittelt Platz die Dimension dieses Wintereinbruchs. Das Schadensausmaß sei noch immer nicht absehbar, spricht Forstamtschefin Lehmann klare Worte: „Wir können manche Flächen immer noch nicht betreten.“ An „vielen, vielen Stellen“ sei Wald in arge Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein Stück Wirtschaftsweg weggebrochen

Am nordöstlichen Stadtrand ist sogar ein Weg verschwunden. Ein Forstwirtschaftsweg im Hagelgrund sei talwärts gerutscht, schildert Platz. Bäume seien umgekippt, die Wurzeln aus dem Grund und die Trasse gleich mitgerissen worden. „Der Weg muss neu gebaut werden“, sagt Platz. Trotz der immensen Arbeitsbelastung gehe er aber davon aus, dass dies binnen zwei, drei Monaten zu erledigen sei.

„Heute Morgen habe ich einen Jogger gesehen, der unter Bäumen durchgekrochen ist. Gestern eine Spaziergängerin, die darüber gestiegen ist. Da kriege ich Gänsehaut“, sagte der Förster am Donnerstag. „Die Leute sind sich der Gefahren nicht bewusst.“ Die lauerten weiterhin rundum überall – auch auf Wegen am Bremerhof und an der Roten Hohl, die vielfrequentiert seien. Der Schneebruch hat indes eine weitere Gefahr heraufbeschworen, die Platz auf den Punkt bringt: „Der Borkenkäfer hat schon die Messer gewetzt.“