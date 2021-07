„Hat alles ganz hervorragend geklappt“: Volker Priebe hat schon am Sonntagmittag Vollzug melden können. Noch vor 12 Uhr sei der Verkehr auf der Autobahn 6 wieder gerollt, teilte der stellvertretende Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) mit.

„Die erste Spur ist schon seit gut einer halben Stunde frei, jetzt werden nach und nach alle Zufahrten geöffnet“, zeigte sich Priebe mit dem Ablauf der Brückenarbeiten am Einsiedlerhof rundherum zufrieden. Wie berichtet, war die A6 übers Wochenende zum zweiten Mal in beiden Fahrtrichtungen gesperrt worden. An der neuen Zwillingsbrücke, die beim Einsiedlerhof über die Autobahn führt, war das sogenannte Traggerüst abmontiert worden. Am Freitagabend hatten Trupps der Firma Peter Groß Bau mit der ersten von zwei Nachtschichten losgelegt. Vorsichtshalber war die Vollsperrung bis Montagmorgen angekündigt worden. Wie erwartet waren die Arbeiten aber früher fertig geworden – auch weil das Wetter mitgespielt hatte.