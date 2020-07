Der Einsatz der Polizei bei einer Festnahme einer 23-jährigen Frau aus Angola in der Schoenstraße in Kaiserslautern war gerechtfertigt. Zu dem Ergebnis ist die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gekommen. Von der Festnahme war ein Video im Internet aufgetaucht. Kritik am Einsatz der Polizei war laut geworden.

Leitender Oberstaatsanwalt Udo Gehring erklärte am Mittwoch, die Staatsanwaltschaft habe von Amts wegen geprüft, ob gegen die Polizeibeamten, die die Festnahme durchgeführt haben, ein Anfangsverdacht einer Straftat bestehe, der zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen sie führen würde.

Das Ergebnis der Prüfung sei, dass kein Anfangsverdacht gegen die Polizeibeamten bestehe. Aus den Handyaufnahmen ergebe sich kein Verdacht einer übermäßigen Anwendung von Gewalt bei der Festnahme und Fesselung der 23-Jährigen.

Aus den sichergestellten Handyaufnahmen ergebe sich insbesondere, dass die Polizei Gewalt zur Durchsetzung ihrer Festnahme- und Fesselungsanordnung erst angewendet habe, nachdem sie der 23-Jährigen die Maßnahme erläutert und versucht hatte, sie dazu zu überreden, die Maßnahme zu akzeptieren. Gewalt zur Durchsetzung der Maßnahme habe die Polizei nach Recht und Gesetz anwenden dürfen, wenn die Maßnahme nicht anders durchzusetzen gewesen sei.

Der Polizeieinsatz spielte sich am 30. Mai auf dem Gelände der Hochschule Kaiserslautern. Die Polizei hatte auf dem Gelände die Personalien einer Gruppe von rund 15 Personen aufgenommen, die im Verdacht standen, einen Verstoß gegen die damals geltende 8. Coronabekämpfungsverordnung begangen zu haben.

Die 23-jährige Frau aus Angola hatte den Polizeieinsatz mit ihrem Handy gefilmt. Die Polizei hatte daraufhin, nachdem sie aufgefordert worden war, dies zu unterlassen, ihr Handy beschlagnahmt. Die Frau hatte sich gegen die Beschlagnahme ihres Handys gewehrt und war in der Folge festgenommen worden. Gegen die Frau laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Erstellens und der Verbreitung der Handyvideoaufnahmen.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt weiter mitteilte, ergäben sich keine Anhaltspunkte für eine im Internet behauptete Diskriminierung der 23-Jährigen vor dem Hintergrund, dass sie Angolanerin ist.