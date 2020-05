Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis Kusel. Der 26-Jährige soll, so die Polizei, am Montagnachmittag mit seinem Auto einen E-Scooter überholt und absichtlich „geschnitten“ haben. Der Scooterfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Beifahrerseite des Wagens und stürzte, blieb dabei aber unverletzt.

Vorausgegangen war nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei, dass der Autofahrer in der Eisenbahnstraße vom Fahrbahnrand anfahren und sich in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Dabei übersah er zwei E-Scooter, die sich von hinten in gleicher Fahrtrichtung näherten. Die beiden Rollerfahrer konnten dem Wagen ausweichen und einen Zusammenprall verhindern. Allerdings fühlte sich der Autofahrer durch das Lachen eines Rollerfahrers provoziert, weshalb er ihn zur Rede stellen wollte. Auf den 26-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu.