[aktualisiert 20:09] Wegen eines Unfalls war die Pariser Straße in Kaiserslautern in etwa Höhe der Einmündung in die Straße „Im Haderwald“ bis zum Abend voll gesperrt. Ein langer Stau war die Folge. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, dauerte es mehrere Stunden, die Unfallstelle zu räumen. Kurz vor 20 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr am Donnerstag kurz vor dem Ortseingang Einsiedlerhof. Ein Autofahrer geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Laster. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, teilt die Polizei mit.