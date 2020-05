Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen SUV mit vermutlich französischem Kennzeichen, der am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau, in Fahrtrichtung Mannheim, einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte übersah den hinter ihm fahrenden Pkw einer 35-jährigen, als er zum Überholen ausscherte. Diese musste so stark abbremsen, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor, sich mehrmals um die eigene Achse drehte und entgegengesetzt der Fahrtrichtung in der Mittelschutzplanke landete. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt einfach fort.

Hinweise an die Autobahnpolizei Kaiserslautern unter Telefon 0631/35340.