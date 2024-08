An der Kreuzung Hauptstraße/Rummelstraße/Mackenbacher Straße in Weilerbach kollidierten am Montagabend ein Ford Fiesta und ein Skoda Octavia. Beide Fahrerinnen gaben laut Polizei zu Protokoll, dass ihre jeweilige Ampel Grün angezeigt hatte. Die 53-jährige Frau im Fiesta war in Richtung Schwedelbach unterwegs, als um 18.30 Uhr die 54-jährige Fahrerin des Skoda von links ihren Weg kreuzte. Sanitäter behandelten die leicht verletzte ältere Frau vor Ort. Um die genauen Unfalldetails klären zu können, sucht die Polizei Zeugen. Jeder, der den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 zu melden.