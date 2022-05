Mit großer Wucht ist am Samstagmorgen ein Auto an der Kreuzung Hauptstraße/Kapellenweg gegen eine Straßenlaterne gefahren. Beide Insassen wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Lampe war nicht mehr zu retten. Wie die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mitteilte, stand sie so schief, dass sie nach Absprache mit dem Energieversorger von einem Feuerwehrmann mit dem Winkelschleifer abgetrennt werden musste. Durch die Wucht des Aufpralls brach sogar ein Betonpfeiler ab. Außerdem wurde ein Stromverteiler beschädigt. Auch das Unfallauto war stark demoliert und musste abgeschleppt werden.