Eine Motorradfahrerin ist am Mittwoch in der Hauptstraße gestürzt, weil ihr ein Autofahrer laut Polizei im Verkehrskreisel zwischen Bergstraße und Johannisstraße die Vorfahrt nahm. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich einen grauen Mercedes mit Heidelberger Kennzeichen. Er verließ den Kreisel in Richtung Bergstraße. Zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad war es nicht gekommen. Bei dem Sturz wurde die 38-jährige Fahrschülerin leicht verletzt. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden über mindestens 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.