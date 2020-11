Nach einem Unfall am Montagmittag an der Einmündung Donnersbergstraße / Nordbahnstraße ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Der Fahrer eines gelben Lieferwagens bog von der Nordbahnstraße in die Donnersbergstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 30-jährigen Autofahrerin. Mit seinem Fahrzeug touchierte er das Auto. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.