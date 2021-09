Am Abend hat sich beim Kleeblatt im Kaiserslauterer Westen ein Unfall ereignet. Polizei und Rettungsdienst sind laut Augenzeugen aktuell an der Unfallstelle vor Ort. Der Verkehr staut sich derzeit im Opelkreisel und auf der B270 in beide Fahrtrichtung. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich aktuell meiden.